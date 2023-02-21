مجلس الدولة يلغي جلسة مقررة اليوم بشأن التعديل الدستوري على أن تعقد الخميس

أخبار ليبيا 24

ألغى، مجلس الدولة عقد جلسة استكمال مناقشة التعديل الدستوري المقررة اليوم الثلاثاء على أن تعقد جلسة جديدة يوم الخميس القادم، وفق ما أفاد به عضو المجلس أحمد لنقي.

وقال لنقي، لأخبار ليبيا 24، إنه تم إلغاء الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء على أن تعقد يوم الخميس المقبل.

وأوضح لنقي، أنه التزاماً بنصوص النظام الداخلي للمجلس بشأن عمل الجلسات، وما جاء بالمادة (65) بحصر تعليق الجلسة لمرة واحدة، تقرر إلغاء الجلسة، على أن تعقد الخميس القادم بذات جدول الأعمال.

ويوم أمس الإثنين علّق مجلس الدولة جلسته من أجل مراجعة بعض التعديلات على مقترح التعديل الدستوري، من قبل لجنة شكلت لمراجعة التعديل وما عليه من ملاحظات الأعضاء، وعرضها في الجلسة للتصويت عليها، وإحالتها إلى مجلس النواب.