القماطي: الفساد في ليبيا كالسرطان المُستشري في الجسد.. وكل الحكومات المتعاقبة تُغذيه

اعتبر رئيس حزب التغيير، جمعة القماطي أن “تيّار الغنيمة” يُعرقل قيام دولة المؤسسات في ليبيا، والفساد أكبر عدوّ لدولتنا..

وأشار “القماطي” في تصريحات صحفية إلى أن الليبيين أسقطوا الاستبداد والظلم في 2011، وينتظرون الانتقال إلى حياة حرة كريمة، وهذا لن يتحقق إلا بدولة مؤسسات.

معتبرا أن، الفساد في ليبيا أصبح كالسرطان المُستشري في الجسد، وكل الحكومات المتعاقبة على البلاد تُرسخ الفساد وتغذيه، وتمارسه ولا تحاربه.

لافتا إلى أنه، لم يتحدث أي من السياسيين في السنوات الماضية عن الفساد في ليبيا، لأنهم هم من يمارسون هذا الفساد سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية..