الغرياني عن إطلاق عبد الله منصور: كل مَن أَسهم في إطلاق سراحه لن يبرأ يوم القيامة

ليبيا – علق سهيل الغرياني نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على خبر إطلاق الشاعر اللواء عبد الله منصور.

الغرياني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “لا أعلم إن كان المُطلَقُ سراحُه اليومَ قد ارتكب جريمة تتعلق بمُعَيّنين أو لا، وإن كان لا يخلو حالُه مِن أن يكون له ضلع في الفساد وفي تخريب البلاد – على أقل تقدير – خلال العقود السابقة، فقد كان رأسًا من رؤوسها”.

وأضاف: “لكن في حال كانت هناك حقوق لمعتدَى عليهم تتعلق بمن أُطلق سراحُه، فإن كل مَن أَسهم في إطلاق سراحه لن يبرأ من افتياته على أصحاب الحقوق يوم القيامة وسيتحمل كِفْل ذلك ما دام لم يتحللهم، ولكن الذي يعلمه الكثير على وجه اليقين أن هناك الكثير من المظلومين في السجون في طرابلس وغيرها يستغيثون بالله مما يقع عليهم من ظلم السجون وعذاباتها”.

وواصل الغرياني حديثه: “هؤلاء المظلومون لا شك سيتعلقون برقاب من يديرون الدولة اليوم بدءًا من أعلى مسؤول فيها حتى السجان الذي يحرس تلك السجون، يحاجونهم أمام الله تعالى عن تخليهم عنهم وعدم نصرتهم”.

الغرياني ختم: “ومن خذل مسلمًا في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من حرمته، خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته”.

