المنفي: مستعدون للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة لتحقيق الانتخابات

أبدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استعداد المجلس للتعاون مع المؤسسات التشريعية في وضع آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته، بحسب وصفه.

وقال المنفي في تغريدة له على تويتر، إن إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها، وفق تعبيره.

وأضاف المنفي أن المصالحة الوطنية أساس كل المسارات وستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام، على حد قوله.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي بكل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023، وفق قوله.

وكان المنفي قد أعلن في الذكرى الـ12 من ثورة فبراير، التزام المجلس الرئاسي بخارطة الطريق الحاكِمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية.

وأشار المنفي إلى أن تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة.

