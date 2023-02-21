الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 18 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت اعتدال في الأجواء على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة مئوية.

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف على الساحل من مصراتة إلى سرت، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و21 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الساحل.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و20 درجة مئوية.

وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)،

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و22 درجة مئوية.

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وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتؤاةح درجات الحرارة بين 18 و21 درجة مئوية.