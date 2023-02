عبدالكافي: تقديم 50 مليون لتركيا وترك المواطن الليبي يعيش في ظروف لا تليق بدولة نفطية خطأ جسيم

ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا إنه يختلف مع حكومة تصريف الأعمال في حجم المساعدات الذي لم تتبرع به أية دولة من الدول المستقرة التي يفوق دخلها القومي مرات عدة دخل ليبيا، لكن العرف الدولي يحكم علاقات الدول في شأن الكوارث.

عبد الكافي وفي تصريحات خاصة لموقع “إندبندنت عربية”، أوضح أن مبلغ 50 مليون دولار أميركي لإعادة إعمار جنوب تركيا بإمكانه حل مشكلات مختلف مدن الجنوب الليبي، ابتداء من مد طرقات حديثة إلى إنشاء مراكز صحية ومدارس، وغيرها من الضرورات المعيشية التي يحتاج إليها أهل الجنوب وأيضًا مدينة تاورغاء التي لم يتمكن 40 ألف نازح من الرجوع لها بمقتضى اتفاق الصلح بينها وبين مصراتة منذ خمس سنوات، بسبب الدمار الذي لحق بها.

وأكد أن جميع الدول تستغل مثل هذه الظروف للبحث عن مصالحها، لذا يتوجب على من يقود المشهد الليبي البحث عن مصلحة ليبيا أولاً ثم الالتفات لبقية الدول.

واستدرك عبد الكافي بأنه “لا يمكن لأحد إنكار الدور التركي في ليبيا، لكن تقديم 50 مليون دولار أميركي وترك المواطن الليبي يعيش في ظروف لا تليق بدولة نفطية خطأ جسيم ارتكبته حكومة الدبيبة، وأدى بدوره إلى إحداث نوع من الصخب في صفوف الشارع الليبي”.

