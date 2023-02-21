بويصير: إطلاق سراح «عبدالله منصور» خطوة جيدة فهو لم يقرأ الكتاب الأخضر

رأى محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذي الأصول الليبية، أن إطلاق سراح «عبدالله منصور» خطوة جيدة، فهو لم يقرأ الكتاب الأخضر، على حد قوله.

وقال بويصير في منشور له عبر «فيسبوك»: “عرفت عبد الله منصور، وأشهد له أنه شخص خلوق ولم يكن مع التعذيب ولا الاعتقال وممكن أيضا الامر كان بالنسبة له مجرد منصب وموقع، ولا أعتقد أنه حتى قرأ الكتاب الأخضر، وأعتقد أن إطلاق سراحه خطوة جيدة”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لكن كما يطلق سراح من لم يقتل ويعذب ويبطش لابد أن نحاسب من فعل ذلك، فالمصالحة الوطنية ليست مذهب مسيحي يقوم على مقولة المسيح «من ضربني على خدي أعطيته الآخر»، من عذب وقتل وشارك في محاكمات صورية أدت لقتل الناس لابد أن يحاسب، وأن يعاقب على سيء أفعاله، وإلا يصبح الهروب من العقاب ديدننا في ليبيا”، وفقا لوصفه.