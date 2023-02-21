اشتباكات مسلحة في العجيلات والهلال الأحمر يطالب المواطنين بالحذّر

أخبار ليبيا 24

تشهد منطقة جنان عطية في مدينة العجيلات غرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة، حيث أفاد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 وجود رماية كثيفة وتبادل لإطلاق الرصاص في منطقة جنان عطية في العجيلات الجديدة.

هذا ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات، فيما أفاد شهود أنها اندلعت على خلفية القبض على مطلوبين.

من جانبه ناشد الهلال الأحمر الليبي بالعجيلات، المواطنين بعدم الخروج من منازلهم والابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب أثناء الاشتباكات.

وفي بيان قال الهلال الأحمربالعجيلات، “في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة جنان عطية بالمدينة من اشتباكات نتمنى من أهالينا الابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب أثناء الاشتباكات وتجنب الخروج بدون أي تنسيق وحين وجود أي طارئ”.