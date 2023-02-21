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التويجر: حكومة الدبيبة متشبثة بالبقاء

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر، أن  “حكومة الدبيبة مُتشبثة بالبقاء وتسعى لاستمالة بعض الأطراف لدعمها في ذلك”.

وقال التويجر، في تصريح صحفي، إن “المجتمع الدولي ومعظم الأطراف ذات المصلحة في ليبيا تود تشكيل حكومة موحدة ومحايدة، تدعم إجراء الانتخابات”.

وتابع؛ أن “الدبيبة وباشاغا لا يسيطران على كل ليبيا، ولا يمكن لأيهما تحقيق الوحدة التي تنشدها الأطراف المحلية والدولية”.

وأردف التويجر موضحًا أن “باشاغا لن يُمانع تشكيل حكومة موحدة، شريطة إزاحة الدبيبة من المشهد أيضًا”.

وختم مبينًا أن “مقترح عقيلة صالح بتشكيل حكومة موحدة، لا يُعني التخلي عن حكومة باشاغا”.

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«التويجر»

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صحيفة الساعة 24

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