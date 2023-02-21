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اشتباكات في العجيلات والهلال الأحمر يناشد الأهالي بعدم الخروج من المنازل

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكد الهلال الأحمر الليبي فرع العجيلات، اليوم الثلاثاء، اندلاع اشتباكات في منطقة جنان عطية وسط المدينة.

وناشد الهلال الأحمر الأهالي بالابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب وتجنب الخروج خارج المنازل بدون أي تنسيق.

وأفاد شهود، أن اشتباكات عنيفة وقعت في العجيلات وسط الأحياء السكنية بين كتيبة تابعة للدفاع وأخرى من الزاوية تابعة للداخلية بحكومة الدبيبة.

وقال الهلال الأحمر-العجيلات، عبر بيان، “في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة جنان عطية بالمدينة من اشتباكات نتمنى من أهالينا الابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب أثناء الاشتباكات وتجنب الخروج بدون أي تنسيق وحين وجود أي طارئ”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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