ليبيا- أكد مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان محمد ‎أبولموشة أن الخطة الأمنية لوزارة الداخلية لن تكون في المنطقة الشرقية فقط، بل ستمتد إلى المنطقتين الجنوبية والغربية.

أبو لموشة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، نوه إلى أن السلاح منتشر في كل ربوع ليبيا، ولا توجد أي جهة في البلاد تملك إحصائيات عن الأسلحة المنتشرة.

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر أجهزة متطورة لمكافحة انتشار الأسلحة والجرائم الإلكترونية، إلى جانب كاشفات الأسلحة التي بدأ العمل بها في بنغازي.

وشدد على أن القانون سيطبق على الجميع بحزم، وسيحاسب كل من لديه قطعة سلاح، وستتعاون كل الجهات الأمنية لتطبيق القانون.

أبو لموشة لفت إلى إن الإدارة العامة ستباشر مهامها خلال الأيام القليلة المقبلة عقب لقاء وزير الداخلية مع رئيس الحكومة؛ لبحث احتياجاتها.

Shares

The post داخلية باشاآغا: الخطة الأمنية للوزارة لن تكون في المنطقة الشرقية فقط بل ستمتد للمنطقتين الجنوبية والغربية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية