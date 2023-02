أعلنت رابط ضحايا ترهونة التعرف على هوية المواطن “ضو رمضان التونسي” بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية الـ DNA

وقالت الرابطة في منشور عبر صفحتها بفيس بوك، إن “ضو التونسي” الشرطي بمعهد تدريب الشرطة بقصر بن غشير؛ كان قد اختطف على يد مليشيا الكاني في يوليو 2019 قبل أن يُعثر على جثمانه ضمن المقابر الجماعية بترهونة وتحديدا بموقع “طريق سالم بن علي”.

وكانت الراطة قد أعلنت عن التعرف على هوية “سيف النصر الفيتوري” التابع لوزارة الدفاع البحرية عن طريق مطابقة نتائج التحليل والذي عثر على جثمانه ضمن المقابر في الموقع ذاته.

وتستمر فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في أخذ عينات العظام من الجثث مجهولة الهوية المنتشلة من المقابر الجماعية بترهونة لاستخلاص الحمض النووي منها.

ووصل عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى أكثر من 225 حالة

المصدر: رابطة ضحايا ترهونة

The post ترهونة: التعرف على هوية “ضو التونسي” وإجمالي المتعرف عليهم يفوق الـ 225 حالة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار