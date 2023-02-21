القماطي: الدبيبة أوغل في الفساد وشراء ذمم المحيطين به

الوطن| رصد

قال الناشط الحقوقي، حسام القماطي، إن سياسات عائلة الدبيبة لم تتغير منذ 2008 وحتى 2011، واستمرت على نفس المنوال منذ 2021 وحتى الآن.

وأوضح القماطي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن عائلة الدبيبة تتبع سياسة تجفيف منابع الدولة وضخ الأموال لشراء الذمم وعقد صفقات مالية فاسدة.

وأكد أن عبدالحميد الدبيبة كان واضحا في توجهه لإفشال المسار الانتخابي من أول لحظة، وكارثته الكبرى أنه أوغل في الفساد وشراء ذمم كل من يحيط به.

ولفت إلى أن بعض الأطراف المحيطة بالدبيبة تتحصل على عشرات الملايين وهؤلاء لن يسلموا ليبيا إلى الانتخابات ولن يخرجوا من المشهد.