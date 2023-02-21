توقعات بهبوب رياح مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة في غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع حدوث نشاط للرياح يوم السبت القادم، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة على المناطق الغربية مع زيادة في درجات الحرارة.

وأضاف المركز، أن الأجواء اليوم تبقى معتدلة وربيعية أثناء النهار على أغلب المناطق، حيث الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مع تكاثر بسيط للسحب على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 17 و23 ولا تتجاوز 15 مئوية على الجبل الأخضر.

وأشار المركز، إلى احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على الساحل الممتد من مصراتة إلى اقصى الساحل الشرقي.