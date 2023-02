ليبيا – جدد عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري الدعوة إلى ضرورة تجاوز هياكل السلطة السياسية التشريعية الحالية إلى ملتقى حوار أوسع.

المسوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “إن المجلسين مثقلان بعقد قديمة تتجدد في كل مرة ولا يمكن تجاوزها، وهذا يجعل إمكانية إنجاز أي شيء في حكم المستحيل”.

