أمر بحبس وكيل وزارة الصحة بـ”الحكومة المؤقتة” السابقة ومسؤولين بمستشفى قمينس

أمر مكتب النائب العام بحبس وكيل وزارة الصحة بـ”الحكومة المؤقتة” ومسؤولين اثنين بمستشفى قمينس احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام.

وقال مكتب النائب العام، إن المتهمين ثبتت عليهم واقعة اختلاس لوازم تسيير عمل المختبرات الطبية بتعمدهم التصرف فيها بشكل غير مشروع لأنفسهم وغيرهم دون وجه حق.

وقال مكتب النائب العام إن ذلك جاء خلال ممارسة وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف – بنغازي إجراءات التحقيق مع المتورطين والمسؤولين وهم رئيس قسم المختبرات الطبية ومسؤول الشؤون المالية والإدارية بالمشفى.

المصدر: مكتب النائب العام

