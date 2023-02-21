باتيلي: اتفاق على تحسين إدارة الإيرادات وإصلاح المركزي

الوطن| رصد

أعلن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أن رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية التابعة لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين، عقدت اجتماعا لبحث ملف انقسام المؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى التوزيع العادل للإيرادات.

وقال باتيلي عبر تغريدة له بحسابه الرسمي على تويتر، “شاركت في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا بمعية جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف باتيلي أنهم ناقشوا “أهمية وجود مالية عامة شفافة لدولة ليبيا وأن تكون خاضعة للمساءلة إضافة لمراجعة التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي”.

وتابع باتيلي: “ينبغي أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم”.

وقال باتيلي “اتفقت مع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات والدعوة إلى طرق محددة للدفع بإصلاحات مصرف ليبيا المركزي”.