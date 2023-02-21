ضبط مطلوبين ومركبات مخالفة في استيقافات أمنية مُفاجئة لمركز شُرطة الكويفية

أطلق مركز شُرطة الكويفية، استيقافات أمنية مُفاجئة لضبط المطلوبين وجمع الأسلحة وضبط المركبات ذات الزجاج المُعتم والتي لا تحمل لوحات معدنية.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “أجرى أعضاء مركز شرطة الكويفية عدة استيقافات أمنية داخل اختصاصه، استهدفت مفترق الكهرباء، مفترق الصدرية، طريق التحلية، بإمرة رئيس المركز اللواء محمد مراجع الدرسي”.

وأضاف البيان “استهدفت هذه الاستيقافات الأشخاص المطلوبين للعدالة وتفتيش المركبات احترازيا لضبط الأسلحة والمركبات التي لا تحمل لوحات معدنية والمركبات ذات الزجاج المُعتم”.

وتابع “تم ضبط العديد من المركبات المُخالفة وضبط عدة أشخاص من جنسيات أجنبية وكما تم التعاون مع رجال المرور في تسهيل حركة السير بمفترق الكهرباء وتم حضور دورية تابعة لقسم انضباط الشرطة بإمرة الرائد عبدالله بن دردف للإسناد بجزيرة المنقار وكما أفاد رئيس مركز شرطة الكويفية بأن الحملات مُستمرة وبشكل يومي لضبط الشارع العام”.