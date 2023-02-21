شركة الكهرباء: العمل على تركيب معدات محطة البيفي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء العمل على تجهيز وتركيب معدات محطة البيفي 30/11 ك.ف وتركيب محولات القدرة على القواعد بعد الانتهاء من كافة الأعمال المدنية للمحطة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال التركيب معدات محطة البيفي تتم تحت إشراف ومتابعة مهندسي إدارة مشروعات توزيع طرابلس سعيا لإنشاء واستكمال محطات التحويل والتوزيع لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة المدن الليبية .

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه في مدينة بنغازي يجري العمل على استبدال خلية محول القدرة رقم ( 1 ) جهد 30 ك.ف وتركيب خلية جديدة نوع (AREVA) داخل محطة تحويل ابوقرين جهد 30/11 ك.ف من قبل فرق الصيانة بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط بنغازي.