أوغلو: تركيا داعمة للشرعية الموجودة المتمثلة بحكومة الدبيبة

ليبيا- استضاف برنامج “تغطية خاصة” المذاع عبر قناة التناصح هاتفيًا المحلل السياسي التركي “يوسف كاتب أوغلو” لاستطلاع آرائه بشأن تطورات أزمة ليبيا.

الاستضافة التي تابعتها صحيفة المرصد، بين من خلالها “أوغلو” موقف تركيا واضح المعالم بشأن وجوب تفعيل الحل السياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ووضع آلياتها بأسرع وقت ممكن، لضمان تحقق هذا الحل لكل الليبيين والتراب الليبي، فالأتراك مع نبذ الانقسامات.

وبين أوغلو أن بلاده تدعم الشرعية الموجودة في ليبيا المتمثلة برئيس حكومة تصريف الأعمال، لا سيما بعد زيارته الأخيرة الخاطفة إلى تركيا لتقديم التعازي وإبداء التضامن على خلفية الزلزال، مشيرًا إلى أن لها ثقلها المعنوي وتثمينها لأن الجانب الليبي مستمر في تقديم الدعم بمختلف أشكاله لنظيره التركي.

وقال أوغلو: “تركيا ترى أنه يجب أن يكون هناك تفعيل آليات للتحضير للانتخابات المقبلة فتأجيل الانتخابات التي كان من المفترض أن تقام في ديسمبر 2021 لم يكن لصالح الحل السياسي الشامل، وتركيا تعلم وترى أن الشعب الليبي هو من سيختار من يمثله سواء في البرلمان أو المجلس الرئاسي والحكومة أو رئاسة الوزراء”.

وتابع “أوغلو” قائلًا: “قضية القرار الأممي يجب عدم التعويل عليه كثيرا وإن كانت الشرعية تأتي من الأمم المتحدة لأني برأي حتى الأمم المتحدة هي من مصلحتها أن تبقى الأمور هكذا وضبابية وعدم وضوح للرؤية؛ لأنها لها مصالحها وحفتر يحمل الجنسية الأميركية”.

وأضاف “أغلو” بالقول: “عقيلة صالح لاعب سياسي مهم والحديث الآن وكأنه برلمان ليبيا الموحد، بينما هو برلمان طبرق، وهناك عدم تواصل لحلول مشتركة والكل يتحدث عن فقدان شرعية حكومة الوحدة الوطنية وهذا لا يعكس الحقيقة ولا الواقع، تركيا تدعمها وتدعم الخيار السياسي الشامل لتحقيق الإنتخابات وآلياتها وهذا الشأن لن يكون إلا من خلال التوافقات في الداخل الليبي”.

وبين “أوغلو” أن زيارة الدبيبة الأخيرة إلى تركيا لم تكن فقط للتعزية، بل ربما لأكثر من هدف، ولكنها في النهاية تمثل اللقاء بحليف قوي في المنطقة موجود على الأرض وخبرة بالمناورات السياسية فهناك اتفاقيات ثنائية تهم الطرفين، بالتالي يجب مراجعة بعض الأمور لاسيما وأن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تواجد فيها.

وتابع “أوغلو” أن للزيارة أبعاد أخرى داعمة اقتصاديًا لتركيا بعد الزلزال المدمر وسياسيًا لما يحصل في ليبيا، في وقت لم يحسم فيه التعديل الدستوري المفاجئ والغامض بعد شرط ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة وهو أصلًا سبب الخلاف وتعطل الانتخابات.

ووصف “أوغلو” الأمر بغموض لفَّ إعلان مجلس النواب لهذا التعديل رافقه صمت مريب ولعدة أيام من مجلس الدولة الاستشاري، ما يعني احتمالية وجود تحركات لتمريره من دون أن يكون هناك لفت انتباه ونظر، واصفًا قرار البيت الأبيض بتمديد حالة الطوارئ المرتبط مع الأوضاع في ليبيا بحق يراد به باطل.

وقال “أوغلو”: إن الولايات المتحدة ساعية لإظهار نفسها حامية للحقوق والديموقراطية في وقت تمثل فيه “رأس الأفعى” والرابح الأكبر من هذا التخبط السياسي والداعمة له بالخفاء. مشيرًا إلى أن هذا القرار مناورة سياسية فاشلة تقصد ظاهريا مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.

واتهم “أوغلو” واشنطن بالرغبة في في ركوب الموجة وتحقيق رصيد صافيه أنها الدولة الراعية لحقوق الشعب الليبي الساعية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، مبينًا أن هذا الأسلوب لا ينطلي على أحد فالكل يعلم أن الولايات المتحدة لديها مصالحها في المنطقة وتتقاسم الأدوار مع روسيا أيضا.

ووفقًا لـ”أوغلو” لا يضمن التعديل الدستوري الجاري الحديث عنه خارطة طريق ولا موعدا محدد للانتخابات أو توضيحًا لكيفيتها وآلياتها، مؤكدًا أن الحديث عن مقترح من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لتشكيل لجنة حوارية جديدة ما هو إلا للتوصل لحلول توافقية مبدئية.

وقال “أوغلو”: إن القضية ليست تسوية شاملة بل توافقية في وقت تمثل فيه الحلول الجذرية الأرجح والأنجح لأن الضرورة القصوى اللازمة في المشهد السياسي تحتم مشاركة جميع القوى المؤثرة وإيجاد حلول وخارطة طريق دائمة وليس المماطلة والتمييع عبر 15 عضوا من مجلس النواب والدولة الاستشاري والمستقلين.

وأكد “أوغلو” عدم وجود ترتيب للأولويات والدخول عوضا عن ذلك في الفرعيات ومحاولة إطالة أمد المجالس الموجودة، وهو ما لا يخدم الشعب الليبي فالتخبط موجود وباقٍ، مشيرًا إلى أن زيارة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لها دلالتها إلا أن الجميع لا يتحدث عن آليات التوافق وإجراء الانتخابات.

Shares

The post أوغلو: تركيا داعمة للشرعية الموجودة المتمثلة بحكومة الدبيبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية