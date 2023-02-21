حسام القماطي: عائلة الدبيبة تتبع سياسة تجفيف منابع الدولة

أكد الناشط الحقوقي حسام القماطي، أن “الدبيبة أفسد مشروع ليبيا الغد في عام 2008 وأفسد النهضة الليبية في مرحلة مبكرة”.

وقال القماطي في تصريح صحفي، إن “سياسات عائلة الدبيبة لم تتغير منذ 2008 وحتى 2011، واستمرت على نفس المنوال منذ 2021 وحتى الآن”.

وتابع أن “عائلة الدبيبة تتبع سياسة تجفيف منابع الدولة وضخ الأموال لشراء الذمم وعقد صفقات مالية فاسدة”.

وأردف القماطي، أن “الدبيبة كان واضحا في توجهه لإفشال المسار الانتخابي من أول لحظة، وكارثته الكبرى أنه أوغل في الفساد وشراء ذمم كل من يحيط به”.

وختم موضحًا أن “بعض الأطراف المحيطة بالدبيبة تتحصل على عشرات الملايين وهؤلاء لن يسلموا ليبيا إلى الانتخابات ولن يخرجوا من المشهد”.