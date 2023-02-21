ويليامز: أدعم إجراء الانتخابات في ليبيا تحت سلطة حكومة واحدة

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السابقة ستيفاني ويليامز دعمها إجراء الانتخابات في ليبيا تحت سلطة حكومة واحدة مُعترف بها دوليًا من الأمم المتحدة.

وأضافت ستيفاني في تصريح صحافي أن مصرف ليبيا المركزي لا يعمل وفقًا للقانون الليبي، ومن المهم تسخير عملية برلين والضغط على الأطراف الليبية لحل الأزمة.

وقالت ويليامز “من المهم تسخير عملية برلين التي تم تنشيطها حديثًا، والتي تجمع الدول الكبرى والمتوسطة مع المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة، للضغط على الأطراف الليبية”.