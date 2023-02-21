عتيقة: عبدالله منصور أحد المنفذين لمذبحة أبوسليم

زعم المحامي جمعة عتيقة، أن السجين السياسي عبدالله محمد منصور، أحد المنفذين لمذبحة أبوسليم.

وذكر «عتيقة»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هل يعلم من استبد بهم الفرح بالأفراج عن عبد الله منصور بأنه أحد المشاركين المنفذين لمذبحة أبو سليم”. بحسب وصفه.

وكانت حكومة الدبيبة أعلنت الإفراج عن اللواء والشاعرعبدالله منصور، وذلك بعد 9 سنوات من سجنه.

ويُعد عبدالله منصور (67 عاماً) أحد أبرز وجوه النظام السياسي في ليبيا خلال المرحلة الأخيرة من زمن حكم القذافي، حيث تولّى تلك الفترة منصب مدير الأمن الداخلي حتى وقت لجوئه إلى النيجر عقب الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011 وأدت إلى الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

كما تقلّد منصور عدّة وظائف أخرى في الدولة الليبية، منها إدارة الإذاعة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.