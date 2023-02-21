البعثة الأممية: خطاب الكراهية له عواقب وخيمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2023

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء أن خطاب الكراهية له عواقب وخيمة بغض النظر عن طبيعته.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” “قد تتباين صور خطاب الكراهية، ولكن وبغض النظر عن طبيعته، فإن له عواقب وخيمة” ودعت البعثة إلى رفض خطاب الكراهية.

وفي نوفمبر الماضي أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ظاهرة العنف عبر الإنترنت وخطاب الكراهية آخذة في الارتفاع في ليبيا.

وبينت البعثة الأممية أن النساء في ليبيا يواجهن العديد من معيقات حرية التعبير عبر الإنترنت، وخاصة الكراهية والعنف.