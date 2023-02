ليبيا – قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن إنجاز الانتخابات في العام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام.

المنفي شدد في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد على أهمية الحيادية السياسية لهذا الإنفاق الذي يجب أن يتم عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها، مؤكدًا أن المصالحة الوطنية الشاملة أساس كل المسارات.

وأضاف المنفي: إن المصالحة ستتعزز مع منح دعائمها جبر الضرر والتعويضات أولوية بالإنفاق العام. مرحّبًا بجهود وخطوات وضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال هذا العام مع التأكيد على التعاون مع المؤسسات التشريعية بآليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته.

Shares

The post المنفي: إجراء الانتخابات يتطلب ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية