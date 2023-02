قال المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” إن هناك تقاربا متزايدا في الآراء بين مختلف الأطراف الليبية بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.

وأعلن باتيلي في تغريدات عبر حسابه بتويتر، إجرائه سلسلة مشاورات سياسية شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر ووفد ممثل لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ورحب باتيلي بالتزام الجميع إيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة، مؤكدا على ضرورة العمل لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بحسب وصفه.

وسيقدم المبعوث الأممي باتيلي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا في الـ27 من الشهر الجاري.

المصدر : حساب المبعوث الأممي “عبدالله باثيلي” تويتر

The post باتيلي يجري سلسلة مشاورات مع الأطراف الليبية قبل إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار