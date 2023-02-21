الدغاري: الشركات المتأخرة بتقديم بياناتها تتحمل مسؤولية عدم ادراجها كمتعثرة

الوطن|رصد

حمّل عضو لجنة متابعة الشركات المتعثرة والمنسحبة بمجلس النواب النائب خليفة الدغاري مسؤولية تعثر عمل اللجنة وتأخر تقديم تقريرها النهائي للمجلس، إلى بعض الشركات.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن اللجنة ناقشت، الإثنين، أسباب تأخر عدد من الشركات في تقديم بياناتها اللازمة، والتي طُلبت منهم مسبقًا، وفقاً للنماذج المعدة من اللجنة.

وذكر أن الدغاري قال إن نصف هذه الشركات لم تقدم إلى هذه اللحظة تقاريرها المطلوبة، مبينًا أنها تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه تعثر عمل اللجنة وتقديم تقريرها النهائي للمجلس.

ولفت الدغاري، إلى أن الشركات التي لم تقدم تقاريرها تتحمل مسؤولية عدم أدراجها كشركات متعثرة.