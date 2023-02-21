البرلمان يعقد جلسة لاستكمال مناقشة قانون الرياضة والبدء في قانون النقابات

أخبار ليبيا 24

يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الرياضة وبقية بنود جدول أعمال المجلس. وقالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن المجلس سيعقد جلسة اليوم الثلاثاء في مقرة بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وأوضحت الطبلقي، لأخبار ليبيا 24، أن بنود جدول أعمال جلسة اليوم سيتم فيها استكمال قانون الرياضة، والبدء في قانون النقابات، وما يستجد من أعمال.

وعلق مجلس النواب جلسة الإثنين إلى اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الرياضة وبقية بنود جدول أعمال المجلس، وفق ما صرح به المتحدث عبدالله بليحق أمس.