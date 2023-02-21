ماريتايم إكسكيوتف: إيطاليا تعمل على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا

نقل تقرير إخباري نشرته مجلة “ماريتايم إكسكيوتف” الأميركية عن جهات إنسانية عدة انتقادها لسعي إيطاليا لسن قوانين صارمة ضد المنظمات غير الحكومية.

التقرير تحدث عن تحركات إيطالية لسن قوانين صارمة ضد المنظمات غير الحكومية والجماعات الإنسانية المشاركة في مهام البحث والإنقاذ للمهاحرين غير الشرعيين، في وسط البحر الأبيض المتوسط، في أحدث محاولة صد أوروبية يائسة.

ونقل التقرير عن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “فولكر تورك” قوله: “نشاهد جميعًا برعب محنة أولئك الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط والرغبة في إنهاء تلك المعاناة عميقة، لكن هذه ببساطة الطريقة الخاطئة لمعالجة الأزمة الإنسانية”.

وقال “تورك”: “إن المزيد من الأشخاص الذين يعانون من محنة سيتعرضون للمعاناة والمزيد من الأرواح ستواجه خطر فقدانها، فالمساعدة في الوقت المناسب لن تكون متاحة إذا تم تمرير هذه القوانين من قبل مجلس الشيوخ الإيطالي، ومن الواضح أن هذه الإجراءات مصممة لإعاقة المنظمات غير الحكومية”.

بدوره بين باحث الهجرة في منظمة العفو الدولية “ماتيو دي بيليس” وجهة نظره بالخصوص عبر القول: “إن هذا جزء من جهد لضمان اعتراض خفر السواحل الليبيين أكبر عدد ممكن من الأشخاص وإعادتهم إلى ليبيا حيث يواجهون الاحتجاز التعسفي والتعذيب”.

وبين التقرير أن إيطاليا حددت موانئ بعيدة لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط ما يتطلب أيامًا من الإبحار بعيدًا عن موقع الإنقاذ الأصلي، فيما تؤدي عمليات العبور الطويلة إلى تقليل عدد أصول السفن في منطقة الإنقاذ في أي وقت وفقا لمشغليها في المنظمات غير الحكومية.

وقال “تورك”: “قبطان أي سفينة ملزم بموجب القانون الدولي بواجبه لتقديم المساعدة الفورية للأشخاص الذين يعانون من محنة في البحر الأبيض المتوسط وبموجب القوانين الإيطالية الجديدة ستكون سفينة البحث والإنقاذ القريبة ملزمة بخرق هذا الواجب وتجاهل نداءات الاستغاثة”.