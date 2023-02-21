الصول: مخطط الإخوان بإجراء انتخابات تشريعية وتعيين الرئيس من البرلمان سيفشل

أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن ليبيا لا تُعول على المجتمع الدولي، مشددا على أنه لم ولن يحل الأزمات، بل يديرها بالقوة الإمبريالية، مشددا على أن مخطط الإخوان بإجراء انتخابات برلمانية فقط وتعيين الرئيس من البرلمان سيفشل.

وقال الصول، في تصريحات صحفية: “على الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتدخلة في الشأن الليبي، عدم التدخل في شؤوننا، ونحن لسنا في حاجة لهم ولا للمجتمع الدولي، فالليبيون قادرون على أن يتصالحوا لحل أزمتهم السياسية والأمنية بأنفسهم”.

وأضاف “مساعي إجراء انتخابات برلمانية فقط، وتعيين رئيس الدولة عبر البرلمان، مخطط إخواني بدعم أمريكي وضغط من المملكة المتحدة، وهذا المخطط سيفشل كما فشل في العراق ولبنان، كما هو حالهم الآن”.

وتابع “لن نسمح بهذه المهازل التي تقوم بها أمريكا، والليبيون لن يقبلوا بمثل هذه الأمور، كما نرفض الخطط والسيناريوهات الأمريكية والإقليمية التي تقاد عن طريق ما يسمى بالمجتمع الدولي”.