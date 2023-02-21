انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2023

انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بمدينة بنغازي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الرياضة.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن جلسة مجلس النواب تعقد برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير.

وأوضح بليحق أن المجلس عقد أمس الاثنين جلسة في مدينة بنغازي لمناقشة مشروع قانون الرياضة وتم تعليق الجلسة على أن يتم استئنافها اليوم الثلاثاء.