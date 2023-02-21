مقتل شرطي في اشتباكات بالعجيلات

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أكدت مصادر متطابقة، اليوم الثلاثاء، أن شرطيا قتل في اشتباك في منطقة جنان عطية في مدينة العجيلات.

وافصحت المصادر، أن اسم الشرطي التابع لجهاز دعم مديريات أمن المنطقة الغربية ” هاشم كريمة”.

ولم يصدر عن جهاز دعم مديريات أمن المنطقة الغربية أي تصريح بالخصوص، حتى الآن.

وتحدثت مصادر، عن أن الاشتباكات الدائرة في المنطقة هي عملية قبض لعدد من المطلوبين.

وناشد الهلال الأحمر في العجيلات الأهالي بالابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب وتجنب الخروج خارج المنازل بدون أي تنسيق، بسبب الاشتباكات.