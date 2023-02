المجلس الأوروبي: ليبيا جزء من طموحات إيطاليا وأوروبا لتوسيع نطاق استيراد الطاقة

ليبيا – سلط تقرير تحليلي على الطموحات الإيطالية والأوروبية الرامية إلى توسيع طرق وآليات الاعتماد على مصادر الطاقة القادمة من جل دول منطقة شمال إفريقيا.

التقرير الذي نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية المتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرًا له وتابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أوضح أن إيطاليا في عهد رئيسة وزرائها الحالية جورجيا ميلوني ساعية إلى إحياء طموحات روما لتكون مركزا للغاز في أوروبا.

وبين التقرير أن هذه الطموحات والمساعي ليست بجديدة فالمحاولات السابقة أعاقتها ظروف فنية واقتصادية وجيوسياسية ليبقى نجاح خطة ميلوني محددًا بالعوامل ذاتها إذا لم تكن جانبًا من إستراتيجية طاقة أوروبية أوسع، مؤكدًا أن ما أعاق هذا في السابق عدم الاستقرار في ليبيا وخطورته.

وشدد التقرير على وجوب تضمين هذه الإستراتيجية استثمارات اقتصادية وسياسية متجددة من قبل الاتحاد الأوروبي على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط؛ لأن انعدام الأمن وأزمات السياسة والافتقار إلى الحكم واضح سيحد من المبادرات الإيطالية في المنطقة ما يعني غياب الاستقرار طويل الأمد المطلوب بشدة.

وبحسب التقرير، سارت إيطاليا في مسارين منفصلين في ليبيا أولهما دعم شرعية حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة الهشة للغاية، من خلال إبرام اتفاق الطاقة بقيمة 8 مليارات دولار وثانيهما مساعدة المساعي الأممية الرامية إلى إيجاد خارطة طريق لمعالجة الأزمة الليبية.

واختتم التقرير بالإشارة لإمكانية تحسين الاقتصاد في ليبيا في حال استمرار روما في التركيز على أمن الطاقة.

ترجمة المرصد – خاص

