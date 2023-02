إلى الخميس المقبل.. “الأعلى للدولة” يؤجل النظر في التعديل الدستوري

أعلن المجلس الأعلى للدولة إلغاء جلسة اليوم الثلاثاء، والتي كانت ستناقش التعديل الدستوري المحال من مجلس النواب على أن تعقد الخميس المقبل.

وأرجع المكتب الإعلامي للمجلس إلغاء الجلسة إلى نصوص النظام الداخلي للمجلس بشأن عمل الجلسات والتي تنص على حصر تعليق الجلسة لمرة واحدة.

وستناقش الجلسة المقبلة إلى جانب التعديل الدستوري الـ13، خارطة الطريق وكيفية عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى حين إجراء الانتخابات وما يستجد من أعمال داخل قبة المجلس.

وكانت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي قد صرّحت للأحرار بتعليق جلسة الاثنين لمناقشة التعديل الـ13 على أن تستأنف الثلاثاء، مضيفة أنه اتفق على تشكيل لجنة للنظر فى التعديلات وتضمينها في التعديل الدستوري للتصويت عليه في الجلسة.

المصدر: ليبيا الأحرار + المكتب الإعلامي لمجلس الدولة

