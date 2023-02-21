قزيط: مقترح صالح فكرة معقولة ومقبولة

الوطن| رصد

رأى عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن مقترح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بتشكيل حكومة موحدة بإشراف دولي هو مقاربة معقولة، وفكرة جيدة ومقبولة الآن، وذلك لأن هناك قناعة راسخة لدى أغلب الأطراف المحلية والدولية أنه لن تجرى الانتخابات إلا في ظل حكومة واحدة تسيطر على كافة ربوع الوطن.

وأوضح قزيط في تصريح رصده موقع “الوطن”، “آلية الوصول إلى سلطة تنفيذية جديدة قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي هي محل النقاش الآن محليا ودوليا”.

اقترح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدّة تتولى الإعداد لإجراء انتخابات عامّة في ليبيا، كخطة لكسر الجمود السياسي ووضع حدّ لحالة عدم الاستقرار في البلاد.

وطرح عقيلة صالح مبادرة جديدة، تقضي بشكيل لجنة تضم 45 عضواً، مقسمة بالتساوي بين مجلسي النواب والأعلى الدولة والمستقلين، تبحث في “تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، توكل اليها مهمة إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه”، من دون أن يحدده، إلى جانب إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتوزيع الثروة بين الليبيين.