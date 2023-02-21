هدفنا استتباب الأمن من حملة جمع الأسلحة غير المرخصة

أخبار ليبيا 24

أكد، جهاز الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، أن استتباب الأمن هو الهدف الرئيس من حملة الكشف عن الأسلحة، مؤكدًا أن الحملة مازالت مستمرة.

وقال مكتب رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، إن “استتباب ألأمن هوا هدفُنا”.

وأضاف، أن “حملة الكشف عن الأسلحة لازالت مستمرة بتعليمات رئيس الجهاز اللواء أسامة الدرسي في شوارع المدينة للمجاهرة بالأمن وفرض قوة القانون ومعاقبة الخارجين عن القانون”.

وذكر أن الحملة اسفرت عن مصادرة الكثير من الأسلحة غير المرخصة، مؤكدًا أن جهاز الأمن الداخلي لن يتوقف يتم سحب جميع الأسلحة من الخارجين عن القانون “.

ومنذ أيام بدأ جهاز الأمن الداخلي في بنغازي في نشر سيارة للكشف عن الأسلحة غير المرخصة. ومن المقرر أن تشمل الحملة الموسعة البيوت، وفق تصريحات وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم.

وحذّر اقعيم في تصريحات من أن من يمتنع عن تسليم ما بحوزته من أسلحة لأقرب معسكر أو مديرية سيُحال لنيابة مكافحة الإرهاب.

وأوضح اقعيم، أن الحملة ستبدأ بشكل موسع بعد مهلة سبعة أيام. وقال، “ستتم مداهمة أية أوكار تحوي الأسلحة بالإضافة إلى منازل المواطنين الذين لم يسلموا الأسلحة التي بحوزته”.

وأكد، وكيل وزارة الداخلية أنه تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، بالاستعانة بالكلاب المدربة والاجهزة المتطورة للكشف عن السلاح.