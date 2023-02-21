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كرموس: رئاسة المجلس قررت تأجيل جلسة التصويت على مواد التعديل الدستوري إلى الخميس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن رئاسة المجلس قررت إلغاء جلسةاليوم الثلاثاء وتأجيلها إلى الخميس المقبل.

كرموس وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن المجلس أجل جلسته الرسمية للتصويت على مواد التعديل الدستوري الـ 13، والتزامًا بنصوص النظام الداخلي للمجلس بشأن عمل الجلسات، وما جاء بالمادة (65) بحصر تعليق الجلسة لمرة واحدة.

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قناة ليبيا الحدث

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