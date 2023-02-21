الدبيبة يتابع خطة جهاز النهر الصناعي للعام 2023

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2023

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعا موسعا لمتابعة خطة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي للعام 2023، والوقوف على المشاكل التي تواجهه.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء الموارد المائية طارق بوفليقة، والمالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر.