نصية: الحاجة لتوحيد السلطة التنفيذية قائمة ولا عاقل يرضى بوجود حكومتين

ليبيا- أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن العلة لا تكمن بتشكيل وعضوية اللجان الحوارية السياسية المشتركة وملتقيات الحوار السياسي بل في مخرجاتها.

نصية أشار بمداخلته الهاتفية خلال برنامج “حوار الليلة” المذاع عبر قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة المرصد إلى وجود عدة آراء وأفكار ومنها إعادة تشكيل ملتقى الحوار وعلى غرار ما حدث في جنيف، مبينًا أن المهم هو مخرجات هذه الكيانات التفاوضية والقضايا الأساسية قيد البحث فيها.

وتوقع نصية أن تشهد جلسة مجلس النواب المقبلة تقديم رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح طرحًا بخصوص تشكيل كيان حواري سياسي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يمثل رأيه الشخصي ما يعني إخضاعه للمناقشة والبحث باستفاضة، لتبقى الإشكالية في النقاط محل الحوار.

وأضاف نصية: إن كانت هي النقاط ذاتها الخاضة للنقاش سابقا فالنتيجة ستكون غير مختلفة عن سابقتها. مبينًا أن القضايا الجوهرية والحقيقية وقضايا الخلاف الحقيقية المسببة للمشكلة في ليبيا لا أحد يريد أن يناقشها؛ لأن الكل يبتعد عنها ويتغنى بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ورفض نصية الفرضية القائلة إن اللجنة الحوارية السياسية المقترحة مختلفة عن سابقاتها لكونها مشتركة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري بالإضافة إلى المستقلين، مؤكدًا أنها ستكون ذاتها المشكلة بموجب حوار الصخيرات فالأطراف الليبية لا تستطيع اتخاذ مواقف معاكسة لرغبات نظيرتها الخارجية.

وأضاف نصية بالقول: إن الحاجة لتوحيد السلطة التنفيذية قائمة لعدم وجود عاقل يرضى بوجود حكومتين مع أهمية أن يكون التوحيد وسيلة لبلوغ الهدف وليس هدفًا؛ لأن المهم الآن هو مناقشة القضايا الحقيقية الهامة بالنسبة إلى الليبيين المساهمة في إخراجهم من المراحل الإنتقالية.

وأوضح نصية أن من بين الاستفهامات المهمة ما يتعلق برغبة الليبيين الفعلية في انتخاب رئيس للدولة؛ لأن هذه المسألة بمثابة معضلة لا يريد الكثير الالتفات إليها أو قولها، بالإضافة إلى ما يرتبط بالاستعداد لمناقشة موضوع السلاح في كل جوانبه والحاجة لسلطة تنفيذية واحدة.

وشدد نصية على عدم القبول بحكومتين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وإنفاق الحكومي ومصالحة وطنية شاملة في ظل تعدد السلطات، نافيًا وجود أي تعديلات على التعديل الدستوري الـ13 بعد التصويت عليه في مجلس النواب أو وجود فارق كبير بين نسخته النهائية وتلك المرسلة لمجلس الدولة الاستشاري.

وبين نصية أن النسخة الأولى تم مناقشتها داخل مجلس النواب خلال جلسته الماضية مع إجراء تعديلات عليها ومناقشتها مادة بعد أخرى، مشيرًا إلى أن التعديلات كانت لنسخة مبدئية ليصار بعدها لتحويل المعدلة لها والمصوت عليه من قبل أعضاء المجلس لمجلس الدولة الاستشاري وفقا للسياقات الطبيعية.

وتابع نصية قائلًا: “حدث نقاش وحوار وهناك من هو رافض ومن هو قابل ونوقشت مادة مادة و التعديل بناء على ملاحظات، وتم التوافق في بعض التعديلات تمت مناقشتها لـ4 ساعات متواصلة، وكنت أتمنى أن تمد الجلسة التي تم فيها النقاش؛ لأنه حدث نقاش جدي حول القاعدة الدستورية”.

وأضاف نصية بالقول: “ولكن التعديلات ليست جوهرية؛ لأن أساس القاعدة الدستورية

أرسى هياكل الدولة في المستقبل وهي رئيس الدولة ومجلس أمة يتكون من مجلس نواب وشيوخ وحكومة رئيسها يُكلف من الرئيس ويمنح الثقة من مجلس النواب وهذه الهياكل لم يجري عليها تعديل جوهري في النقاش.

وقال نصية: “شروط الترشح لرئاسة الدولة غير موجودة بالقاعدة الدستورية من الأصل رحلت للقوانين، أما الوظائف الأخرى كالوزراء ومجلس النواب فموجودة ولا أحد اعترض على وجودها، وباقي المناصب وجهات نظر، وهناك من يرى أن مزدوجي الجنسية ممكن أن يكون وزير ولا يمكن أن يكون رئيس دولة مثلًا”.

واختتم نصية قوله: “نريد أن نصل لقاعدة دستورية توافقية في النهاية وليست مفروضة من طرف معين، وقناعتي أنه لا تكفي القاعدة لوحدها لحل المشكلة الليبية؛ لأننا نعرف أنها متمثلة بحتمية إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية والسؤال لكل الأطراف: هل نحن بالفعل نريد انتخاب رئيس؟ وهل ستقبل بنتائج الانتخابات؟”.

