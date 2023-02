تقرير أممي: أنشطة إجرامية لحركات مسلحة سودانية في ليبيا

قال تقرير الخبراء الأمنيين التابع لمجلس الأمن الدولي، إن الحركات السودانية المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تمارس أنشطة غير قانونية وإجرامية في ليبيا، بحسب ما نقله موقع “سودان تريبون”.

ونقلا عن الموقع الذي قال إنه حصل على نسخة من التقرير، فإن تلك الجماعات تنخرط في أنشطة الأعمال والتجارة، لزيادة مداخليها بعد أن وجدت صعوبة في تقديم الدعم المالي وتوفير الخدمات اللوجستية للقادة والجنود، الذين عادوا إلى دارفور من ليبيا في 2021 و2022 وبسبب تأخر الترتيبات الأمنية.

وأشار تقرير الخبراء إلى أن الفصائل المسلحة انخرطت في القتال إلى جانب قوات حفتر وشاركت في أعمال هجومية، وكانت تتلقى منه مبلغا شهريًا يصل إلى 1.2 مليون دولار بدعم من الإمارات، بحسب ما نقله الموقع.

وذكر تقرير الخبراء أن معظم الحركات الدارفورية في ليبيا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت العمل لصالح حفتر والحكومة في طرابلس.

أنشطة دارفورية في ليبيا

وكشف التقرير عن لجوء الحركات المسلحة في ليبيا في ظل انخفاض الدعم، إلى إقامة نقاط تفتيش داخل ليبيا، وجباية الضرائب من الشاحنات خاصة المتعلقة بنقل المياه والوقود.

وأشار التقرير إلى أن تهريب شاحنة صهريج من الوقود إلى حدود تشاد أو السودان، يُحقق أرباحا قدرها 10 آلاف إلى 20 ألف دولار.

كما تطرق التقرير إلى مشاركة الحركات الدارفورية في تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع التجارية، إضافة إلى توفير الحماية لمهربي المهاجرين بالتعاون مع الجماعات الإجرامية في المنطقة.

ووقعت حكومة السودان وحركات من دارفور تضم: تحرير السودان – المجلس الانتقالي والعدل والمساواة وتجمع قوى تحرير السودان والتحالف السوداني؛ اتفاق سلام في 3 أكتوبر 2020.

