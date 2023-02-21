رئيس الحكومة الليبية المكلفة يوجه بالبدء الفوري في صيانة محطة تحلية المياه بالمرج

وجه رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بالبدء الفوري في صيانة محطة تحلية المياه بوترابة المغذي الرئيسي لبلدية المرج بمياه الشرب.

جاء ذلك خلال لقائه نائبه ورئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة، علي القطراني، اطلع خلاله على نتائج زيارته الأخيرة للمرج.

وحسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، استعرض القطراني أهم الاحتياجات الضرورية الواجب توافرها للمرج في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك بعد إعلان حالة التأهب القصوى تحسبا لأي طارئ.

وشكل باشاغا غرفة الطوارئ المعنية بمتابعة الأوضاع في المرج عقب الهزات الأرضية التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وتضم الغرفة وزيري الصحة والزراعة والثروة الحيوانية ومساعد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي ومدير فرع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة.