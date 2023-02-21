أبولموشة: أجهزة متطورة لمكافحة انتشار الأسلحة والجرائم الإلكترونية

الوطن| رصد

قال مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية محمد ‎أبو لموشة، إن الخطة الأمنية لوزارة الداخلية لن تكون في المنطقة الشرقية فقط، بل ستمتد إلى المنطقتين الجنوبية والغربية.

وأضاف أبو لموشة أن السلاح منتشر في كل ربوع ليبيا، ولا توجد أي جهة في البلاد تملك إحصائيات عن الأسلحة المنتشرة.

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر أجهزة متطورة لمكافحة انتشار الأسلحة والجرائم الإلكترونية، إلى جانب كاشفات الأسلحة التي بدأ العمل بها في بنغازي.

وبين أن القانون سيطبق على الجميع بحسم، وسيحاسب كل من لديه قطعة سلاح، وستتعاون كل الجهات الأمنية لتطبيق القانون.

ولفت إلى أن الإدارة العامة ستباشر مهامها خلال الأيام القليلة المقبلة عقب لقاء وزير الداخلية مع رئيس الحكومة؛ لبحث احتياجاتها.