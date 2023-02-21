تستهدف وكراً لعصابة مطلوبة للنائب العام.. أخـر تطورات العملية الأمنية في مدينة العجيلات

أنطلقت اليوم الثلاثاء، عملية أمنية تقودها قوة مشتركة من جهاز المخابرات وجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق بمديرية الزاوية والبحث الجنائي الزاوية بمنطقة جنان عطية في مدينة العجيلات.

وبحسب مصادر اعلامية فإن العملية الامنية تستهدف وكر لعصابة مطلوبة للنائب العام تمتهن القتل والتهريب بمنطقة جنان عطية في مدينة العجيلات.

ووفقا للمصادر أسفرت العملية الأمنية عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح بليغة، كما تمكنت القوة المشتركة من القبض على أربعة من أفراد العصابة داخل المدينة حتى ساعة كتابة الخبر.

وأكدت مصادر متطابقة، أن شرطيا قتل في الاشتباكات الدائرة بالمدينة، مشيرةً إلى أن اسم الشرطي التابع لجهاز دعم مديريات أمن المنطقة الغربية ” هاشم كريمة”.

ولم يصدر عن جهاز دعم مديريات أمن المنطقة الغربية أي تصريح بالخصوص، حتى الآن.

وصباح اليوم، ناشد الهلال الأحمر في العجيلات الأهالي بالابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب وتجنب الخروج خارج المنازل بدون أي تنسيق، بسبب الاشتباكات.