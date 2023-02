الحداد يبحث مع وفد بريطاني سبل التعاون وتقديم الخبرة التدريبية في كافة المجالات

ليبيا – التقى رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد الإثنين وفدًا من سفارة المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا، وبحضور نائب الملحق العسكري لوزارة الدفاع البريطانية لدى ليبيا.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان سبل التعاون المشترك بين البلدين، والعمل الجاد على دعم “الجيش الليبي”، وتقديم الخبرة التدريبية في كافة المجالات.

.

