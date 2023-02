بعد ورود بلاع عن مقبرة جديدة بطريق “سالم بن علي”.. هيئة المفقودين تنتشل جثة متحللة من الموقع

أعلنت إدارة البحث عن الرفات التابعة لهيئة البحث والتعرف عن المفقودين، انتشال جثة من مقبرة فردية اكتشفت أمس الاثنين بموقع “طريق سالم بن علي” بمدينة ترهونة.

وقال مدير الإدارة لطفي توفيق للأحرار، إنه لم يتم تحديد هوية الجثة المتحللة بعد، ولم يظهر عليها أي آثار للتعذيب.

وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، قد أعلنت مطلع يناير الماضي اكتشاف مقبرتين جماعيتين من موقع “طريق سالم بن علي” وانتشال 3 جثث منه.

كما أعلنت الهيئة استخراج 8 جثث مجهولة من موقع “المكب” وإحالتها إلى الطب الشرعي وإدارة المختبرات لمطابقتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين.

ووصل عدد الجثث المكتشفة منذ بداية العام الحالي إلى 30 جثة مجهولة الهوية ضمن المقابر الجماعية في مواقع عدة.

المصدر: ليبيا الأحرار + هيئة البحث والتعرف على المفقودين

