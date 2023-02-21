دبيبة يلتقي فريق الإنقاذ الليبي العائد من تركيا: علينا الاستعداد لأي طارئ

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد دبيبة، خلال لقائه فريق الإنقاذ الليبي العائد من تركيا، والذي شارك في عمليات الإنقاذ وانتشال جثث ضحايا الزلزال إلى الاستعداد لأي طارئ.

وتابع حسب مقطع فيديو منشور على صفحة حكومتنا، أمس الإثنين: “ما قمتم به درس عملي، وقد استفدتم الخبرة في التعامل بمثل هذه الحوادث”.

وأضاف دبيبة: “الشباب الليبي لم يشهد زلازلا من قبل، ولذلك هذه تجربة مهمة وتجعلنا نستعد لأي طارئ”.

وأكد دبيبة أن مساهمة الفريق الليبي في معاونة متضرري الزلزال بتركيا أظهرت صورة طيبة للشعب الليبي الذي يستجيب للقضايا الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما الأخير أطلعه على مقاطع فيديو تظهر قوة الزلزال، والأضرار التي خلفها.

ونقل الدبيبة رسالة شكر إردوغان إلى الفريق والشعب الليبي بأسره قائلا إنه قدم الشكر وهو منبهر بحضورنا ومواساتنا للشعب التركي، وأثنى على جهود الشعب الليبي في جميع المناطق لإغاثة المتضررين من الزلزال.