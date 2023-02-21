ضبط 3 أشخاص من العمالة الوافدة سرقوا مصنع اسفنج بالفلاح 

الوطن| رصد

تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من إلقاء القبض على ثلاث أشخاص من العمالة الوافدة قاموا بسرقة من داخل مصنع خاص بصناعة المراتب والاسفنج الصناعي بمنطقة الفلاح.

وفي التفاصيل، بعد ورود بلاغ لمركز شرطة حي الصناعي بمديرية أمن طرابلس بتاريخ 13-2-2023 من صاحب مصنع خاص بصناعة المراتب والاسفنج الصناعي بمنطقة الفلاح مفاده تعرضه للسرقة من داخل المصنع.

وعلى الفور باشر أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس عمليات البحث والتحري حول الواقعة ؛ وأسفرت الجهود عن ضبط الضالعين في هذه السرقات وهم ثلاث أشخاص من العمالة الوافدة أحدهم يشتغل بالمصنع.

وبالاستدلال معهم اعترفوا بقيامهم بالسرقة ، وتم استرجاع المسروقات والتي تقدر قيمتها المالية 7000 الاف دينار ليبي.

كما تبين بأن هذه السرقة ليست الأولى التي يقومون بها فقد سبقتها سرقات أخرى من داخل نفس المصنع، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للمركز المختص.