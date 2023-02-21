منتسبو معسكر لملودة يحيون الذكرى الثامنة للتفجير الإرهابي في القبة

أحيا منتسبو معسكر لملودة في مدينة القبة وآمر وضباط اللواء الثامن والدفعة الجديدة من منتسبي جهاز الحرس البلدي الذكري الثامنة للتفجير الإرهابي الغادر في مدينة القبة والذي راح ضحيته قرابة سبعة وأربعين شهيدا وعشرات الجرحى على يد الجماعات الإرهابية المتطرفة التي كانت تعيث خرابا وفسادا في بنغازي ودرنة وأجدابيا قبل أن تقوم القوات المسلحة بدحرها وهزيمتها.

وإحياء لهذه الذكرى الألمية أصدر منتسبو معسكر لملودة بيانا أوضح حجم الجرائم الإرهابية حيال كل من يرفض الفكر الإرهابي ومحاولاتهم السيطرة على المدن بالأفكار الظلامية المتطرفة.

كما أشار إلى دور أبناء مدينة القبة في الحرب على الإرهاب في بنغازي ومساندتهم للقوات المسلحة.