هيئة البحث عن المفقودين: استخراج جثة مجهولة من مقبرة بترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2023

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج جثة مجهولة الهوية من مقبرة في مدينة ترهونة.

وبينت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة تمكنت بعد عمليات الاستكشاف بمدينة ترهونة من استخراج جثة مجهولة الهوية من موقع (طريق سالم بن علي).

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم عرض الجثة على الطب الشرعي وأخد عينة من الفريق المختص بالهيئة وإحالتها إلى إدارة المختبرات لأستخلاص الحمض النووي وبينت الهيئة أن العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها.

وكانت الهيئة أعلنت أمس الاثنين عن اكتشاف مقبرة جديدة بطريق سالم بن علي في مدينة ترهونة.

وفي 14 فبراير الجاري أعلنت الهيئة التعرف على ( 9 ) حالات جديدة كانت مجهولة الهوية عن طريق الحمض النووي ليرتفع عدد الحالات التي جرى التعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة إلى 220 حالة.