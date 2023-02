مدير أمن بنغازي: مستمرون في حالة الطوارئ للقبض على كل المطلوبين والهاربين خلال المداهمات الماضية

ليبيا – أكد مدير مديرية أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي أن الحملة الأمنية التي أطلقتها المديرية بمساندة قوات الجيش الوطني استهدفت أوكارًا وتجار بيع المخدرات والخمرة في عدة أحياء بالمدينة.

الساعدي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “ألقينا القبض على العشرات من المطلوبين على ذمة قضايا مختلفة وعدد من مروجي المواد المسكرة والمخدرة والخارجين عن القانون بالمدينة”.

ولفت إلى انخفاض المحاضر الموجهة ضد مجهول داخل مراكز الشرطة التابعة للمديرية، بالإضافة لانخفاض كبير في معدل جرائم السرقة والسطو المسلح.

ولفت إلى وجود تعاون كبير بين قوات الجيش والشرطة للعمل على استتباب الأمن بالمدينة والمجاهرة بالقانون.

كما أشار إلى أنهم مستمرون في حالة الطوارئ القصوى داخل نطاق مديرية أمن بنغازي حتى القبض على كل المطلوبين والهاربين خلال المداهمات الماضية.

الساعدي قال: إن الدوريات الأمنية تواصل عملها خلال الفترات الصباحية والمسائية لضمان عدم هروب أي من المطلوبين خارج مدينة بنغازي.

صحيفة المرصد الليبية

